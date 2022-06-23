جنيفر لوبيز بالبيجاما على متن طائرة خاصة.. إطلالة تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت النجمة الأميركية جنيفر لوبيز ضجة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة مفاجئة على متن طائرة خاصة مرتدية بيجاما حريرية أنيقة باللون الأبيض بطبعاتٍ حمراء.

وأثناء اصطحاب المعجبين في جولةٍ عبر فيديو نشرته في حسابها على “إنستغرام”، كانت العروس المستقبلية تبتسم وهي تمشي عبر المدرج، مرتديةً بيجاما حريرية مطبوعاً عليها طائر الطنان من العلامة التجارية “Nahmias”، وحذاءٍ ذا ​​كعب عالٍ من “غوتشي”.

وأكملت لوبيز إطلالتها بقرط ذهبي كبير، من تصميم جنيفر فيشر، التي تعد مصممة المجوهرات المفضلة لدى المشاهير.

كما حرصت المغنية على حمل حقيبة كروس فالنتينو “One Stud” ذات اللون الوردي الفاتح، ولوّحت بها أمام الكاميرا أثناء صعودها الدرج إلى الطائرة، وارتدت كذلك نظارة شمسية باللون الوردي من شركة Quay الأسترالية.

وهذه هي المرة الثانية في الأشهر الأخيرة التي نرى فيها لوبيز صاحبة الـ52 عامًا، ترتدي ملابس منزلية أثناء خروجها للعلن، إذ شوهدت في لوس أنجلوس وهي ترتدي قميص نوم أبيض من العلامة التجارية “Dôen” كفستان.

ومؤخراَ، صدر الفيلم الوثائقي “Halftime”، الذي يحكي عدداً من الحقائق عن حياة النجمة عبر منصة نتفليكس.

وكشفت جنيفر أنها تعرضت للعنف والقسوة من قبل والدتها لوب رودريغيز، في طفولتها، واصفةً تلك العلاقة بالمعقدة، ولم تنفِ والدة لوبيز، رودريغيز، البالغة من العمر 76 عاماً، ادعاءات ابنتها، إذ اعترفت في الفيلم نفسه بأنها كانت قاسية مع ابنتها جنيفر وشقيقتيها: “ليزلي”، و”ليندا”.

وعلى صعيدٍ آخر، وجهت جنيفر لوبيز رسالةً لخطيبها بن أفليك قبل أيام بمناسبة يوم الأب، وذلك من خلال مقطع فيديو مجمع لهما طوال علاقتهما، وأثناء تشغيل اللقطات والصور، أوضحت النجمة أنها تحب حياتها المهنية، لكن لا شيء يرضيها أكثر من كونها قادرة على بناء أسرة مع شخص تحبه بعمق ومتفانٍ لعائلتها.