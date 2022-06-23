شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد وجدى الحكيم.. اختار له الموسيقار محمد عبد الوهاب اسم الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس 23 يونيو، ذكرى ميلاد الاعلامى والإذاعى الراحل وجدى الحكيم، أحد أعمدة الإذاعة المصرية، والذى اهتم كثيرا بمجال الموسيقى والغناء واشتهر بعلاقة الصداقة القوية التي تربطه بعمالقة الفن، قد اختصه العندليب عبد الراحل بآخر حديث له قبل وفاته وكان شاهداً على قصة حب وردة وبليغ حمدى ولديه العديد من العلاقات القوية بنجوم الغناء في الزمن الجميل.

وأجرى وجدى الحكيم العديد من اللقاءات الفنية مع نجوم ونجمات الفن والغناء على رأسهم، السيدة أم كلثوم كوكب الشرق، ومحمد عبد الوهاب، وإسماعيل يس، ووردة الجزائرية، وصباح وغيرهم، ومنحه الموسيقار محمد عبد الوهاب اسمه الشهير وجدى الحكيم، كما أنه مكتشف الفنانة شيرين وجدي والذى قدمها للإذاعة المصرية وأعطاها اسمه، ليصبح معترفا بها رسمياً في كل وسائل الإعلام المصرية، لتكون بداية انطلاقها الى عالم الموسيقى والغناء.

ومن أبرز البرامج الفنية التى قدمها "أغنية اليوم"، و"افتح قلبك"، و"ليالى الشرق"، و"أشهر التسجيلات"، و"بنك المعلومات"، و"ليالى الصهبجية" وقدم الحكيم برنامجه الشهير "منتهى الصراحة" الذى عرض فيه الرأى والرأى الآخر دون تجريح فى شخصية الضيف، أو أى إهانات أو تعد الموسيقار محمد عبد الوهاب منحه اسمه الشهير وجدى الحكيم.