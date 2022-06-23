أخفته لسنوات.. فيروز في أوّل ظهور مع ابنها “هلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المخرجة ريما الرحباني، ابنة النجمة اللبنانية فيروز، عن أخ أكبر لها لم يظهر للإعلام من قبل يدعى “هلي”.

ونشرت ريما، بالتزامن مع الذكرى الـ36 لرحيل والدها الموسيقار عاصي الرحباني، صورتين لـ”هلي”، موضحة حالته الصحية، ولماذا أخفته فيروز عن الإعلام طوال هذه السنين.

وأوضحت ريما أن شقيقها يعاني الشلل وهو أصم وأبكم، كاشفة عن وصية والدها عاصي الرحباني لها، وذلك في ذكرى وفاته.

وكتبت ريما، معلقة على صورة جمعت فيروز مع زياد و”هلي” ابنيها، كاتبة: “فيروز (إمّي)، زياد (أخوي)، وهلي الرحباني (أخوي)، الثلاثاء 21 حزيران 2022 في تمام الساعة 8 و21 دقيقة، كنيسة السيّدة – المحيدثة – بكفيا كنيسة العاصي، القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي)، وليال الرحباني (إختي)، مع الصديق الأبونا ملحم”.

وتابعت: “مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة.. أسئلة كتير كنت اطرحها بيني وبين حالي، اطرحها على خوارنة ومطارين.. ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. ولا مرّة حدا بجوابو ريّحني وقنعني! ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!… وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل اسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة! إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!”.

وأضافت: “ضريبة الشهرة، مقابل كل فرح في وجع! مقابل كل نجاح في بِكي، وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين”.

وتابعت: “هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الارض! هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية، هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها! هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة، هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه إلا الحُب، وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس، خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن! مش عن عبث بِكره الحياة الاجتماعية اللي مليانة تصنّع وكذب وسطحية وظهور وحفلات وبَطر ونجومية! مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولة والفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين.. لاء.. منّي شيوعيّة.. لاء انا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة!”.

وأضافت: “مش اللي مغطسة بتيجان الدهب ولا بالصلبان المشطوبة، ما حدا علّمني ما حدا ربّاني ما حدا لزَمني.. كون هيك”.

واستطردت: “هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي هوّي اللي علّمني كل هول.. علّمني سامح وحب وأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطانا، وبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي (هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي! ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي!) أي يا بيّي هيّاني عم قول اللي بدَّك ياني، إنتَ وساكن العالي، قولو هلي يا ملاك البيت”.