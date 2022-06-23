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أمير رمسيس يمنح الإيطالية سوامى روتولو جائزة أفضل ممثلة عن فيلم A Chiara

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القاهرة - سامية سيد - سلم المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، الممثلة الإيطالية سوامى روتولو جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "كيارا - A Chiara"، وذلك بعد أشهر من تسليم الجائزة للمركز الثقافى الإيطالي، نظرا لغياب الفنانة عن حفل ختام الدورة الـ 43، حيث تواصل المركز مع المهرجان مستغلا حضورها لفعاليات الأسبوع الإيطالى فى "زاوية" لتتسلم الجائزة بشكل رسمى.

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الفيلم الروائي "كيارا - A Chiara"، عرض لأول مرة فى الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج جوناس كاربينيانو، وإنتاج إيطاليا وفرنسا، ومدته 121 دقيقة.

أحداث الفيلم تدور حول عائلة المراهقة كيارا، التي تبدو سعيدة، وتجد نفسها مهددة فجأة بانهيار علاقتها بعد الاختفاء المفاجئ للأب، مما يدفع كيارا لتسخير كل طاقتها للبحث عن سبب اختفائه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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