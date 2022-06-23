شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس يمنح الإيطالية سوامى روتولو جائزة أفضل ممثلة عن فيلم A Chiara والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، الممثلة الإيطالية سوامى روتولو جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "كيارا - A Chiara"، وذلك بعد أشهر من تسليم الجائزة للمركز الثقافى الإيطالي، نظرا لغياب الفنانة عن حفل ختام الدورة الـ 43، حيث تواصل المركز مع المهرجان مستغلا حضورها لفعاليات الأسبوع الإيطالى فى "زاوية" لتتسلم الجائزة بشكل رسمى.

الفيلم الروائي "كيارا - A Chiara"، عرض لأول مرة فى الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج جوناس كاربينيانو، وإنتاج إيطاليا وفرنسا، ومدته 121 دقيقة.

أحداث الفيلم تدور حول عائلة المراهقة كيارا، التي تبدو سعيدة، وتجد نفسها مهددة فجأة بانهيار علاقتها بعد الاختفاء المفاجئ للأب، مما يدفع كيارا لتسخير كل طاقتها للبحث عن سبب اختفائه.