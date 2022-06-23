شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تعلن وفاة خالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة لقاء سويدان عبر صفحتها على "فيس بوك" وفاة خالتها، الأربعاء، ونعتها قائلة: "خالتى الحبيبة فى ذمة الله".

وتعرض لقاء سويدان حاليا، مسرحية "سيد درويش" والتي تقدم للموسم الرابع ويشاركها البطولة ميدو عادل الذى يجسد شخصية سيد درويش.

وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.