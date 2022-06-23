شكرا لقرائتكم خبر عن كلبته ماتت.. محمد محمود عبد العزيز: أى حد شايف ده شيء تافه يحتفظ برأيه لنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن حزنه الشديد لوفاة "كلبته" الخاصة، مؤكدا أن وفاتها موضوع محزن ومؤلم، موجها رسالة لمن يعتبرون أن هذا أمرا عاديا وتافها، أن يحتفظ بوجهة نظره وتعليقه لنفسه.

وكتب عبد العزيز، عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل، كلبتي ماتت"، مضيفا: "أي حد شايف إن ده شيء عادي أو تافه يا ريت يحتفظ بتعليقه ووجهة نظره لنفسه، لأن الموضوع ده مؤلم ومحزن جدا".



محمد محمود عبد العزيز

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد أبويا بكره، 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن من هنا بكتيييييييير، كنت وما زالت وستظل أغلى إنسان فى حياتي، بحبك أوى، وحشتني أوى، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".