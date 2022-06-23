شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد وأحمد خالد صالح ينضمان لمسلسل "حرب الجبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنانان فردوس عبد الحميد وأحمد خالد صالح على المشاركة في بطولة مسلسل "حرب الجبالى" مع الفنان أحمد رزق والمكون من 45 حلقة ومقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل صناع العمل على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.

مسلسل "حرب الجبالى" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى شعبى لا يخلو من الاثارة والتشويق، ومقرر عرضه على 3 مواسم كل موسم من 15 حلقة.

يذكر أن الفنانة فردوس عبد الحميد ظهرت كضيفة شرف في حلقتين من حلقات مسلسل مكتوب عليا مع النجم أكرم حسنى في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

أما أحمد خالد صالح فانتهى مؤخراً من تصوير فيلم "عمهم" مع النجم محمد إمام والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، والعمل تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك، وعدد آخر من الفنانين.