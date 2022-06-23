شكرا لقرائتكم خبر عن "ترانيم على الجسر" أفضل فيلم وثائقى فى ختام مهرجان الداخلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مساء اليوم بولاية نزوى بمسقط عاصمة عمان، مهرجان الداخلية السينمائي الدولي والذي نظمته الجمعية العمانية للسينما والمسرح خلال الفترة من 19 إلى 22 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية والرئيس الفخري للمهرجان وذلك بمركز نزوى الثقافي.

وشهد حفل الختام الإعلان عن الأفلام الفائزة في المهرجان، ففي مسابقة الافلام الوثائقية حصل الفيلم الوثائقي "ترانيم على الجسر" إنتاج مشترك السودان وفرنسا للمخرج صدام صديق على أفضل فيلم وثائقي دولي، وحصل الفيلم الوثائقي "القاري" للمخرج أحمد الحساوي من السعودية على جائزة لجنة التحكيم، كما حصل الفيلم الوثائقي "مقودة" للمخرجة سعاد الدويبي من الجزائر على تنويه لجنة التحكيم، وحصل فيلم "الفخار" للمخرج محمد المقبالي على جائزة أفضل فيلم وثائقي عماني.

أما في مسابقة الافلام الروائية فقد حصل فيلم "المحطة 49" من الأردن للمخرج عمرو بيومي على جائزة المركز الأول وحصل فيلم "مقهى المفاتيح" من سوريا للمخرج علي العقباني على جائزة المركز الثاني وحصل فيلم لنعيش so we live من بلجيكا على جائزة المركز الثالث فيما حصل فيلم "مكان في الزمن" من الإمارات للمخرج نواف الجناحي على جائزة لجنة التحكيم، وحصل على تنويه لجنة التحكيم فيلم "الحذاء الذي يصغر كل ليلة" من البحرين للمخرجة تقوى محمد جواد وفيلم "رحلة طويلة" إنتاج مشترك بلجيكا والمغرب للمخرج علي كاظم، فيما حصل فيلم "صرخة طفل" للمخرج صالح المقيمي على جائزة أفضل فيلم عماني، وحصل فيلم "الطريق إلى مكة" للمخرج انور الرزيقي على تنويه لجنة التحكيم.

واختتم الحفل بتكريم بعض الشخصيات الصانعة للمحتوى الإبداعي في محافظة الداخلية ،كما تم تكريم اللجان العاملة في المهرجان، والجهات الداعمة للمهرجان.

ختام مهرجان الداخلية السينمائي

ختام مهرجان الداخلية السينمائي

ختام مهرجان الداخلية السينمائي

ختام مهرجان الداخلية السينمائي

ختام مهرجان الداخلية السينمائي

ختام مهرجان الداخلية السينمائي