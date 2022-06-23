شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية يحتفى بالذكرى الـ40 لرحيل أبية فريد أول مدير تصوير فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفى الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط المقامة خلال الفترة من 5 - 10 أكتوبر بالذكرى السنوية الأربعين لرحيل أبية فريد أول مدير تصوير فى السينما المصرية، وانتهت إدارة المهرجان من مطبوع لسيرة الفنانة الراحلة، تحت إشراف المصور السينمائى سعيد شيمى، الناقدة عزة إبراهيم، وأحمد سعيد كامل رئيس تحرير المطبوعات.

ولدت أبية فريد فى العام 1948، وكانت دوما مهتمة بالفنون، ثم أحبت السينما، فالتحقت بقسم التصوير فى المعهد العالى للسينما، فتفوقت وكانت الأولى على القسم دفعة 1971، ولم تكتف بذلك، بل بدأت العمل كمساعدة مع كبار مديرى التصوير مثل وحيد فريد وعبد المنعم بهنسى وعصام فريد، وعينت معيدة فى قسم التصوير، وهى أول مديرة تصوير مصرية، وفازت بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "ميرهان" فى المهرجان القومى للأفلام القصيرة والتسجيلية فى العام 1973.

عملت أبية كمساعدة مع مدير التصوير سعيد شيمي فى 10 أفلام روائية طويلة، وفى 5 أفلام تسجيلية، كما كانت مديرة تصوير الفيلم التسجيلي "عباد الشمس" للمخرج خيري بشارة، و فيلم "الهمس على النحاس" عن الفنان محمد رزق، للمخرجة فريال كامل، وظهرت كممثلة فى دور موظفة فى الفيلم القصير "البطيخة" للمخرج محمد خان.