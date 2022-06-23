شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلا غنائيا بالقاهرة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الإماراتى حسين الجسمى عن إحيائه حفلا غنائيًا يوم 30 يونيو الحالى، فى أحد فنادق القاهرة.

ونشر الجسمى فيديو ترويجى للحفل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق قائلا: "عبر مساحات الشوق الكبيرة وبموعدنا المتجدد فى الغالية مصر، نلتقى معكم بكل حب فى يوم 30 يونيو 2022 بإذن الله.. ‏النجاحات تكتمل بكم ولحظات الفرح تُصنع بوجودكم وحضوركم".

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمى، قد طرح أحدث أغنياته " دلع واتدلع" باللهجة المصرية، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وتوزيع توما الذي قام بعملية التوزيع والمكساج والماستر، ومن ألحان حسين الجسمى.