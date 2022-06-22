جينيفر لورانس تستعيد وزنها السابق قبل الحمل بعد 4 شهور من الإنجاب

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

شوهدت الممثلة العالمية جينيفر لورانس بملابس كاجوال أثناء سيرها بشكل منفرد في بيفرلي هيلز مؤخراً، وذلك بعدما صارت أما في شهر فبراير من العام الجارى، إذ أنجبت من زوجها كوك ماروني بعد زواجهما في عام 2019، وأبرزت صورها الأخير استعادتها وزنها السابق قبل الإنجاب.



وكانت جينيفر لورانس أثارت تفاعلاً كبيرًا مع متابعيها ممن اهتموا بظهورها الأول مؤخرًا منذ إنجاب طفلها الأول فى فبراير الماضى، وذلك بعدما ظهرت خلال صور لها بعد أيام فقط من ولادتها وهي فاقدة جزء كبير من وزنها، أثناء سيرها في لوس أنجلوس، في إطلالة كاجوال مما دفع المواقع العالمية للمقارنة بينها وبين اطلالتها في السابق حينما كانت حاملا وعلامات زيادة الوزن واضحة عليها بصورة كبيرة.

وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير TMZ إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.