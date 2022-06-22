بهذه الطريقة.. رايا ابي راشد تمازح جمهورها

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بفيديو لها تمزح مع جمهورها من خلاله، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وعلقت “ابي راشد” على الفيديو قائلة:" قصة حياتي بصورتين" مما أثار إعجاب جمهورها وتفاعل معها.

في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005