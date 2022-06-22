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بهذه الطريقة.. رايا ابي راشد تمازح جمهورها

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محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بفيديو لها تمزح مع جمهورها من خلاله، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت “ابي راشد” على الفيديو قائلة:" قصة حياتي بصورتين" مما أثار إعجاب جمهورها وتفاعل معها.

 

في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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