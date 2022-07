رامي المصري يتحمس للمشاركة في مسلسل "the crown"

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

عبر الفنان أمير المصري، عن تحمسه للمشاركة في الجزء الخامس من المسلسل "the crown "وذلك من خلال نشره صورة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".



ونشر "المصري" صورة معلقًا عليها "حقيقي فخور جدًا ومتحمس لمشاركتي في الجزء الخامس من مسلسل "the crown "على Netflix.

الجدير بالذكر أن الفنان أمير المصري، هو ممثل مصري بريطاني، من مواليد القاهرة، ونشأ بلندن، تميز باللغة والتي ساعدته لإقتحام السنمات العالمية بسهولة وتعاون مع أشهر ممثلي هوليود وودي هارلسون، أوليفيا كولمان، توم هيدلستون.

وشارك " المصري" في بطولة فيلمين مصريين" رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها" ونجح في إقناع الجمهور بموهبته الكبيرة.

وعلي الصعيد العالمي شارك في مسلسل " The Night Manager" عام 2016، وتعاون مع النجم العالمي وودي هارلسون في فيلم Lost in London عام 2017، وقدم أيضًا مسلسل The State عام 2017، فضلًا عن المسلسل التلفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan، وأيضًا مسلسل Informer المرشح لجائزة أفضل عمل درامي.