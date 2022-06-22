بهذه الطريقة.. هدى المفتي كشفت عن شخصيتها في فيلم "كيرة والجن"

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

كشفت الفنانة هدي المفتي عن الشخصية التي تقدمها خلال فيلمها الجديد "كيرة والجن وهي فتاه تدعي" نرجس "وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه قائلةً: "نرجس..،فيلم كيرة والجن في السينمات ٣٠يونيو بجميع دور العرض.

وفي سياق متصل، قصة الفيلم تدور حول حالة الغضب التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصير كلًا من أحمد عبد الحي (كيرة) وعبد القادر (الجن) ليشتركا معًا في النضال ضد الاحتلال وهو من بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري،سيد رجب، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد.