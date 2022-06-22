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كريم فهمي: 'مش عارف أرجع أتمرن'

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محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة، لشخص ليس له عضلات، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بواسطة خاصية ستوري.

 

وعلق “فهمي” على الصورة قائلًا:" مش عارف أرجع أتمرن" 

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح"

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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