تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

وجه النجم تامر حسني رسالة ينصح جمهوره من خلالها، وذلك بنشر صورة على خاصية “ستوري”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.



وكتب “حسني قائلًا ”:" متستناش تتوجع علشان تروح تكشف عند دكتور اتعود انك تكشف على نفسك كل فترة عشان في أمراض خطيرة في أولها بتتلحق بسرعة ".

جدير بالذكر أن فيلم" بحبك" من تأليف وإخراج النجم تامر حسني، كأول تجربة إخراجية له ويشاركه في البطولة هنا الزاهد، وحمدي المرغني، وهدى المفتي، ومن المؤكد أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض بالسينمات في عيد الأضحى.