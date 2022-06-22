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بهذه الطريقة.. كريم محمود عبد العزيز يروج لمسلسه "البيت بيتي"

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محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

نشر النجم  كريم محمود عبد العزيز صورة من بوستر مسلسله الجديد “البيت بيتي ”، وذلك عبر  حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق  كريم على الصورة قائلًا:" الحلقة ال ٩ وال١٠ بعد شوية على شاهد "، حازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز مسلسل البيت بيتي الذي يعرض حاليًا على المنصات الإلكترونية وشاركه في البطولة مصطفى خاطر، ميرنا جميل، وآخرون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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