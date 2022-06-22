« آمبر هيرد المحطمة» في محاولة «أخيرة» لدفع ملايين جوني ديب

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

منذ خسارتها دعوة التشهير التي رفعتها أمبر هيرد ضد زوجها السابق جوني ديب، وهي في موقف محرج وصعب حيث انها ملزمة بدفع 8 ملايين دولار اميركي، الامر الذي يدفعها للبحث عن مورد مالي لدفع هذا المبلغ الكبير الذي لاتمتلكه.



وكشف مصدر مقرب من هيرد، بدأت محادثات بهدف إصدار كتاب يروي قصتها، موضحاً «أنها محطمة وتسعى لزيادة دخلها بأي طريقة وقد تكون هذه محاولتها الاخيرة لانها مسيرتها المهنية قد انتهت»، ولم تكشف المعلومات إن كان الاجر الذي ستحققه من الكتاب سيكون كافيا.

وأضافت المصادر: «أن هيرد تعتبر أن حياتها المهنية في هوليوود انتهت، وليس لديها ماتخسره، بعد الفترة الكارثية التي مرت بها».

ويأتي ذلك بعد أن اعترفت هيرد من خلال محاميتها بأنها لا تستطيع تحمل دفع 8.3 مليون دولار كتعويضات مُنحت لديب في 1 يونيو خلال معركة قضية التشهير. بحسب موقع «سكاي نيوز».

وشوهدت هيرد عقب المحاكمة وهي تتسوق في إحدى متاجر نيويورك ذات الأسعار المخفضة.

وفي أول مقابلة علنية لها الأسبوع الماضي منذ خسارتها أمام المحكمة، أصرت هيرد على اتهام ديب بتعنيفها والاعتداء عليها جسديا وجنسيا طوال فترة زواجها المضطرب.

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.