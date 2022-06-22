ممثلة تركية تسقط من الطابق الـ 15

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

لقيت ممثلة تركية مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الـ15 في منطقة غازي عثمان.



وفيما بدأت الشرطة التركية تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة التي اثارت موجو واسعة من الجدل، نظرا للشعبية التي تتمتع بها يونجا توركمان بين جيل الشباب في تركيا.

وحضرت الشرطة والفرق الطبية على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاتها. ولم تعطِ الشرطة أي تفاصيل حول الوفاة، وما إن كانت بفعل فاعل. وذكر البعض أنها كانت وحدها في المنزل عندما سقطت.

وتبلغ يونجا من العمر 45 عاماً، وشاركت في عدة مسلسلات من بينها «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» و«كل شيء بخصوص الزواج» الذي عرض أخيراً.

وكانت الممثلة قد احتفلت في مايو الماضي بعيد ميلادها، ونشرت فيديو عبر حسابها في «إنستغرام» خلال الاحتفال.

ولم يعرف عن يونجا أنها تعاني من مشاكل فيما يخص صحتها النفسية، وكانت تنشر الكثير من مقاطع الفيديو المرحة في «إنستغرام». وسبق أن زارت الشيف التركي نصرت والتقطت معه بعض الصور. بحسب «العربية نت».