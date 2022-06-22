بعد شائعات إختطافها.. أول ظهور لـ آمال ماهر بعد عام من اعتزالها

محمد الفلاح - الأربعاء 22 يونيو 2022

بعد إنتشار شائعات إختطافها بسبب إختفاءها لفترة طويلة، ردّت الفنانة المصرية ​آمال ماهر​ على الأمر، ناشرة مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من على أحد الشواطئ وهي تستمتع بأشعة الشمس، وذلك كردّ لنفي كل هذه الأخبار.



وظهرت آمال ماهر وقد إرتدت سروال من الجينز الواسع باللون الرمادي من الجهو الامامية، وباللون البني من جهة الوراء، ونسقت معه توب باللون الأخضر الفاتح، ونظارات شمسية بأكثر من لون.

ويعد هذا الظهور هو الأول لآمال ماهر منذ اعلانها اعتزال الفن منذ عام وتحديدًا في شهر يونيو عام 2021 .

وكانت آمال ماهر قد عادت عن قرار إعتزالها، وكتبت: "اصحابي وحبايبي و اهلي الجمهور العزيز الغالي اشكركم لمعايدتكم وحابة اقولكم ان انتوا اللي وحشتوووني اوي واوعدكم اني اكون قريب معاكم وبينكم لان ده مكاني واماني انتوا اللي بستمد منكم الامان والحب مع كل حبي آمال ماهر".

لاقى المنشور إنتشارا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل المتابعون وشاركوه عبر صفحاتهم الخاصة، وعبروا عن سعادتهم لسماع الخبر.