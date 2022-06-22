شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: نقابة الموسيقيين تراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، على أزمة حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية مع نقابة الموسيقيين.

وأضاف شاكر، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن نقابة الموسيقيين ليست ضد أحد ولن تمنع أحدا.

ووجه هاني شاكر رسالة لـ حمو بيكا قائلا: "كتر خيرك يا حمو بعد ما دعيت عليا خلال شهر رمضان الماضي وأنا عمري ما أذيتك".

وأشار هانى شاكر إلى أن نقابة الموسيقيين تراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا لمدة عامين، مشدداً على أن النقابة ليست ضد بيكا، ولم يكن يستطيع الهجوم على النقابة في حال تنفيذ الحكم بحبسه.