شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يستعد لطرح أغنيته الجديدة "مش فارقلي" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل لطرح أغنيته الجديدة "مش فارقلي"، أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يجهز لطرحه موسم الصيف الحالي، وهي من كلمات كريم سامي وهيثم نبيل وألحان هيثم نبيل وتوزيع زووم.

وكتب نبيل، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "مش فارقلي.. قريبا، حبة حابين طبعي.. حابب حب الحبة دول".



هيثم نبيل

ويعيش هيثم نبيل حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال، حيث قدم خلال موسم دراما رمضان عدد من الأغاني الناجحة لمسلسلات "توبة" و"دايما عامر"، ونالت الأغاني اشادات واسعة من الجمهور، كما تصدرت تريند اليوتيوب فور طرحها، وكان آخر كليبات هيثم نبيل أغنية "أحلى كلام".

وانتهى هيثم نبيل من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، منها أغانى "أيامى"، من كلمات سارة سعيد، وتوزيع محمد الشاعر، و"بداية أجمل"، وهي من كلمات سارة سعيد، وتوزيع موسيقى حسين النجار، " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.