شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وصابر الرباعى يحييان حفلاً غنائيًا فى موسم جدة.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من سلطان الطرب جورج وسوف والنجم صابر الرباعى حفلاً غنائيًا، يوم الأربعاء المقبل 29 يونيو فى موسم جدة، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.



جورج وسوف و صابر الرباعى

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.