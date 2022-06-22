شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: حسن شاكوش اعتذر لمجلس نقابة الموسيقيين وقبلنا أسفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على أزمة النقابة مع حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشعبية. وأضاف شاكر خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة التظلمات بنقابة المهن الموسيقية قبلت التظلم الثالث المقدم من شاكوش بعد فحص أسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف، ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء فى حق شعبة من أهم شعب الموسيقى وهى شعبة الإيقاع، وخطئه عن الألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح.

وتابع هاني شاكر أن حسن شاكوش قدم اعتذارا لمجلس نقابة المهن الموسيقية وتم قبول اعتذاره.

وكان حسن شاكوش قال فى تصريحات سابقة: "أنا عندما قدمت الالتماس لهانى شاكر وأعضاء المجلس نظروه وذهبت وحصلت على الكارنيه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب: "كنت موقوف منذ 9 أشهر وسوف أجدد الكارنيه كل عام مثلى مثل أى مطرب أنا حاليا عضو نقابة الموسيقيين وهو كان على تليفون بأعضاء المجلس وأرسلت له رسالة شكر".

وتابع: "وبقول حاليا لكل اللى محتاجنى فى أى شغل أنا جاهز وتحت أمره وأعضاء المجلس قالولى انطلق وشوف أكل عيشك، العام الذى مر تعلمنا منه الكثير وعرفنا من يقف بجانبنا ومن شمت فينا وسيكون هناك تنظيم في العمل خلال الفترة القادمة" .

وعن فيديو الميكب: "كان عندى حفلة فى الإمارات وجبت ميكب ارتيست تعملى الديفوهات بتاع الإرهاق وأنا مش عامل عمليات تجميل أو حاجات زى كده ودى تانى مرة أعمل الميكب لأنى كنت مسافر ومرهق وهى نشرت الفيديو اللى شكرتها خلاله وهى حطت فلتر على الميكب ".