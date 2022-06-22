شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها الأخير.. صور نادرة لـ فيروز بصحبة أبنائها من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت ريما الرحباني متابعيها مؤخراً بأول ظهور لوالدتها الفنانة الكبيرة فيروز خلال صورها بصحبة ابنيها زياد و هلى الرحبانى، وهو ما دعا قطاع كبير للتفاعل مع تلك الصور من رواد السوشيال ميديا ممن تفاعلوا مع الصور التي انتشرت إلى حد كبير، خاصة أن الفنانة الكبيرة فيروز نادرة الظهور سواء بمفردها أو بصحبة افراد عائلتها.

خلال التقرير التالي نسلط الضوء على الفنانة الكبيرة فيروز من خلال عدة صور نادرة لها بصحبة أفراد عائلتها.



فيروز مع ابنها زياد فى صغره

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة فيروز ظهرت خلال أحدث صور لها، وهي تمسك بالكرسى المتحرك الخاص بابنها "هلى الرحبانى"، وعلقت ريما على الصورة التي نشرتها من خلال فيس بوك بكتابة : "فيروز أم، زياد أخوى وهلى الرحبانى أخوى.. الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ فى تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة.. كنيسة السيّدة المحيدثة بكفيا كنيسة العاصى.. القداس السنوي عن راحة نفس عاصى (أبوي) وليال الرحباني (إختي).. مع الصديق الأبونا ملحم.. مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة.. أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين..ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني".



المطربة فيروز مع ابنائها

وكانت ريما قد نشرت منذ عدة أيام صورة لوالدتها وعلقت عليها، "شي زهرة حمرا وبس". وحصلت الصورة التي شاركتها ريم الرحبانى لوالدتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، على الكثير من الاعجابات والتعليقات التى وصلت لما يزيد عن 2000 إعجاب في 26 دقيقة فقط.

وُلدت فيروز فى جبل الأرز بلبنان في الحادى والعشرين من نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، نشأت في حى زقاق البلاط في بيروت، حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير، ودرست في مدرسة القديس جوزيف في بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.



فيروز وابنها



المطربة فيروز



صورة اخرى ل فيروز ممسكة بيد ابنها