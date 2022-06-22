شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: لو ارتبطت مصر كلها هتعرف وهكون فخورة بشريك حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة حورية فرغلى رداً على الشائعات التى خرجت فى الساعات الماضية حول ارتباطها، وقالت لـ"الخليج 365" إنها غير مرتبطة على الإطلاق، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، معلقة:" أنا لو ارتبطت مصر كلها هتعرف، وهكون فخورة بالإنسان اللى هرتبط بيه".

وفى سياق مختلف أوضحت فرغلى أنها تعاقدت على بطولة مسلسل "المدينة الجامعية"، وهو مسلسل من 10 حلقات ومقرر بدء تصويره خلال شهر يوليو المقبل.وأعربت فرغلى عن سعادتها بنجاح مسلسل "أيام" والذى تم عرض أول جزأين منه ويتبقى جزء من 15 حلقة، والإشادة بدورها رغم أنها فضلت أن تقدم دور الزوجة الشريرة الطماعة بطعم الكوميديا.