شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الإعلامى لـ "محمد دياب": الدولة تبحث حلولا لأزمات تصوير الأفلام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، أن الدولة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات، لجذب شركات الإنتاج السينمائية العالمية لتصوير أعمالها فى مصر، والتغلب على المعوقات التى قد تواجه تصوير هذه الأعمال، مشيرا إلى أن الدولة لا تألوا جهداً فى مساندة ومساعدة هذا النشاط وإزالة كافة المعوقات الإدارية والبيروقراطية لتشجيع هذه الشركات على العمل فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الجبالى مع المخرج المصرى العالمى محمد دياب، وقد أطلع الجبالى المخرج دياب على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامى التكنولوجية والبشرية كأحد المؤسسات الإعلامية والثقافية الكبرى والتى تمثل جزءًا من القوة الناعمة لمصر، بما تضمه من استوديوهات وإمكانيات علمية، وقدرات بشرية على أعلى مستوى، ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بالتنوع والثراء والتى تتناسب مع كافة أنواع التصوير .

وأضاف الجبالى أن كافة الأجهزة المعنية بالدولة تضع أيديها على كافة المشاكل التى تتعلق بالتصوير الأجنبى لوضع رؤية كاملة له، وإيجاد الحلول لكافة المعوقات التى قد تواجه اللجنة التى تم تشكيلها من هذا المنطلق، فقد أوكلت الدولة إلى لجنة التصوير الأجنبى والمشكلة برئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى، وعضوية الوزارات المعنية كافة أمور التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الأعمال وفقاً لقوانين الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد، هذا النظام الذى يساهم فى القضاء على معوقات التصوير التى كانت تواجه شركات الإنتاج الاجنبية فى الماضى، وأضاف أن وجود المدينة داخل المنطقة الحرة الإعلامية، يساهم فى التمتع بكافة المزايا التى يقدمها هذا النظام ،من إعفاءات جمركية وتسهيلات إدارية .

وأشار إلى أنه جارى حاليًا إنشاء موقع إلكترونى عالمى على الإنترنت ، يتم من خلاله نشر كافة المعلومات اللازمة عن تصوير الأفلام السنيمائية فى مصر، ويضم العديد من أماكن التصوير المتاحة، وكذلك الإجراءات والتسهيلات التى تقدمها الدولة سواء من الناحية الإدارية أو الجمركية، وكافة الأمور المتعلقة بالتصوير الأجنبى فى مصر، ليكون بمثابة دليل شامل لكل مخرجى ومنتجى السينما العالمية والمهتمين بصناعة السنيما بشكل عام .

ومن جانبه أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بهذه الزيارة للمدينة، ولقائه المسئولين بها، للتعرف عن قرب على أهم التسهيلات والخدمات التى تقدمها والجهود المبذولة لعودة تصوير الأفلام العالمية فى مصر ، مشيرا إلى أن لديه عدداً من المشروعات السنيمائية عن مصر سوف تحقق دعاية كبرى وتنقل الصورة الحقيقية على طبيعتها ،وبكل الشفافية لصناع السينما فى الغرب .

وأضاف أن مصر تتمتع بكافة مقومات النجاح لإنتاج أفلام عالمية وخاصة بما تملكه من مناظر طبيعية ومواقع تصوير متنوعة وأماكن صحراوية لا تتوفر فى العديد من الدول وتناسب كافة أنواع التصوير .

وأجرى محمد دياب جولة بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة للتعرف عن قرب على التطور الكبير الذى شهدته مؤخراً بالبنية التحية بها والتنوع الكبير فى مشاهدها وإمكانات التصوير العالية .