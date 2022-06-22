شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تستعيد وزنها السابق قبل الحمل بعد 4 شهور من الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية جينيفر لورانس بملابس كاجوال أثناء سيرها بشكل منفرد في بيفرلي هيلز مؤخراً، وذلك بعدما صارت أما في شهر فبراير من العام الجارى، إذ أنجبت من زوجها كوك ماروني بعد زواجهما في عام 2019، وأبرزت صورها الأخير استعادتها وزنها السابق قبل الإنجاب.



لورانس

وكانت جينيفر لورانس أثارت تفاعلاً كبيرًا مع متابعيها ممن اهتموا بظهورها الأول مؤخرًا منذ إنجاب طفلها الأول فى فبراير الماضى، وذلك بعدما ظهرت خلال صور لها بعد أيام فقط من ولادتها وهي فاقدة جزء كبير من وزنها، أثناء سيرها في لوس أنجلوس، في إطلالة كاجوال مما دفع المواقع العالمية للمقارنة بينها وبين اطلالتها في السابق حينما كانت حاملا وعلامات زيادة الوزن واضحة عليها بصورة كبيرة.



جينيفر لورانس

وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير TMZ إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.

وكانت قد دافعت الممثلة جينيفر لورانس عن زميلها ليوناردو دى كابريو خلال حوارها الأخير الذي تناقلته المواقع العالمية ممن أكدت أن الممثلة الشهيرة دافعت على الفور عن الرقم الذى تقاضاه ليوناردو دى كابريو والذى يعتبر أكبر منها بكثير بعدما حصل على راتب أعلى منها بنسبة 20٪ فى فيلمهما الأخير Don’t Look Up.