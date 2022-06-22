من ذوي الهمم .. الظهور الأول ل ” هلي ” نجل الفنانة فيروز

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 08:47 مساءً - شاركت المخرجة ” ريما الرحباني ” صورة لعائلتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهرت بها والدتها الفنانة ” فيروز ” وشقيقيها ” زياد الرحباني ” و ” هلي الرحباني ” وذلك في الظهور الأول للأخير خلال تواجدهم بالكنيسة للمشاركة في القداس السنوى عن راحة نفس والدها ” عاصى الرحباني ” وشقيقتها ” ليال ” .

وتحدثت ريما الرحباني من خلال هذه الصورة عن شقيقها ” هلي ” وهو من أصحاب الهمم حيث يعاني من الشلل كما أنه لا يتكلم ولا يسمع .. معربة عن حبها له واصفة إياه بأنه (ملاك البيت) ومشيرة إلى ما تعلمته منه وفضل وجوده في حياتهم .

فكتبت ريما في تعليقها على الصورة : ” فيروز (إمّي)، زياد (أخوي)، وهلي الرحباني (أخوي) .. الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة، كنيسة السيّدة – المحيدثة – بكفيا كنيسة العاصي، القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي)، وليال الرحباني (إختي)، مع الصديق الأبونا ملحم ” .

وتابعت : ” مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة، أسئلة كتير كنت اطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين .. ع فلاسفة ومؤمنين .. فتش عنها بالكتب والأناجيل .. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني أو قنعني ” .

وأضافت : ” ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير! .. وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها .. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة .. اسمع كلام كتير ما يعنيلي شي، ما يحرّك فيّي شي ” .

وواصلت ريما : ” ضريبة الشهرة، مقابل كل فرح في وجع، مقابل كل نجاح في بِكي .. وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين .. وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالأرض الواسعة؟ .. ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟ ” .

وأكملت : ” اي اي ما بنكر إنّي مرّات كتير بكيت وصلّيت أنا وحالي ووحدي إحتجّيت .. وزعلت منّو وما عدت احكيه..بس مش من زمان لقيت الجواب ” .

وعن شقيقها هلي قالت إبنة فيروز : ” هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الأرض .. هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية .. هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها .. هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة ” .

واستكملت : ” هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه الا الحُب، وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس .. خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن .. مش عن عبث بِكره الحياة الإجتماعية اللي مليانة تصنّع وكذب وسطحية وظهور وحفلات وعهر وكفر وبَطر ونجومية “.

وتابعت : ” مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولة والفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين .. لاء منّي شيوعيّة، لاء أنا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة مش اللي مغطسة بتيجان الدهب ولا بالصلبان المشطوبة، ما حدا علّمني ما حدا ربّاني ما حدا لزَمني كون هيك ” .

وأضافت : ” هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي هوّي اللي علّمني كل هول علّمني سامح وحب وأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطانا ” .

واختتمت ريما عاصي الرحباني : ” وبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي ( هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي ) .. أي يا بيّي هيّاني عم اقول اللي بدَّك ياني، إنتَ وساكٍن العالي، قولو هلي يا ملاك البيت .. الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت ” .