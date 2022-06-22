شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تنتهى من تسجيل "السيرة" وطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة مروة ناجى من تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "السيرة" لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.وكانت آخر حفلات الفنانة مروة ناجى، فى مهرجان تل بسطا، وقدمت خلاله عددا كبيرا من أشهر أغنيات الزمن الجميل التي نالت إعجاب الحضور.

وطرحت المطربة مروة ناجى آخر أغنياتها التي تحمل اسم "عايز تعرف" فى عيد الحب الماضى وهى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وكانت الأغنية الأولى لمروة ناجى التى ترتدى فيها فستان زفافها الحقيقى والتى ظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا .