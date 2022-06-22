شكرا لقرائتكم خبر عن "هنسيب لمين الغنا ده إحنا اللى بدعينه".. أغنية جديدة لـ محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الكبير محمد ثروت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هنسيب لمين الغناء"، كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج نجله أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وتقول كلمات الاغنية:"هنسيب لمين الغنا ده إحنا اللى بدعينه، الفرح جه عندنا والحزن بايعينه، حضن الحبايب دفا واللى مضايقنا أختفى ولا بينا عايزينه".

المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، تعليقاً على أولى تجاربه الغنائية، حيث طرح خلال الأيام الماضية، أغنية بعنوان "وجودك فرق"، أنه جرت العادة أن يتناقش ويختار مع والده الألبومات الفنية لكل منهما لكن ظروف تجربته الغنائية الأخيرة لها ظروف خاصة أنه كان في حالة "خطبة" وكان يريد عمل أغنية لها.

تابع مازحا خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON": لازم نعمل حاجة في الخطوبة، موضحا أنه بعد نشر جزء من أغنيته في أعقاب الخطوبة على منصات التواصل الاجتماعي وحصدت 6 مليون مشاهدة نصحه والده بعدم انتظار الألبوم كاملاً وأن يتم نشر الأغنية، قائلاً: "قلت مش هستنى لحد ماينزل كاملاً وبعد مانشتها رسمياً حصدت مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط".

وكشف أن والده يستعد لطرح ألبومه عقب الانتهاء منه في عيد الأضحى المبارك قائلاً: هتشوفوه في شكل جديد خالص لون جديد ونزلة حلوة ".

وطرح المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، أول تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق"، من ألحان عمرو الشاذلى، وكلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، مكس وماستر م. محمد صقر، تأليف وتريات أحمد حسن فكرى، جيتار مصطفى نصر، هندسة صوتية محمد إسماعيل. وتقول كلمات الأغنية: "وقعت ليا من السماء، وبين إيديك قلبى أترمى.. ارتحت وأنا جنبك بجد، وليك مشاعرى مِسلمة.. لحقت عمرى اللى أتسرق وقد إيه وجودك فرق، كأنى من غير قلب عشت، ويوم لقاك قلبى اتخلق.. فتحت عينى على الدنيا بنظرة جديدة.. على إيدك بس أنا شوفت حاجات غابت عنى..قربت حاجات كانت لسنين عنى بعيدة".