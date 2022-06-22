شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنعى الراحل محمد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على نعى رئيسها الأسبق الأستاذ محمد صالح، والذى سبق وشغل منصب مدير تحرير جريدة الأهرام، وذلك بعد أن وافته المنية اليوم، حيث تولى الأستاذ محمد صالح رئاسة الجمعية ومهرجان الإسكندرية السينمائي خلال ثلاثة أعوام متتالية هي على الترتيب سنوات 1999-2000-2001 .

وحقق الراحل انجازات شهدها الجميع للمهرجان خاصة في دورة 2001 التي كرم فيها المهرجان السيدة فاتن حمامة والفنان الهندي العالمي اميتاب باتشان، وعرض فيلم الطاحونة الحمراء في حفل الافتتاح بعد عرضه في افتتاح مهرجان كان مباشرة.

واختتمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما نعيها بالدعاء للراحل بكلمات : "رحم الله الكاتب الكبير واسكنه فسيح جناته".



فاتن حمامة اثناء تكريمها من الراحل



الراحل اثناء تكريم عادل امام