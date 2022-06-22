فنانة مصرية شهيرة تتبرأ من أعمال والدها الفنية

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 05:47 مساءً - تعرضت الفنانة المعتزلة ” عبير الشرقاوي ” لانتقادات على خلفية إعلانها مؤخرا عن سعادتها بقرار تأجيل فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي إلى أجل غير مسمى واصفة إياه بمهرجان (العري) العالمي .

وهاجمت إحدى المتابعات عبير الشرقاوي عبر حسابها على فيس بوك وأعمال والدها المخرج الراحل ” جلال الشرقاوي ” المسرحية متسائلة عن رأيها فيها وما تضمنته من مشاهد استعراضية .

فقالت المتابعة في تعليق لها : ” ليه وإيه رأيك في مهرجان المسرح من إخراج أبوكى جلال الشرقاوى اللى أخرج لفيفى عبده قشطة وعسل وغيره متقوليش عليه عرى ليه ؟ .. واللى أخرج أجرأ فيلم في تاريخ السينما ” .

وتابعت : ” ولا اكمن راحت عليكى ومش معزومة ومجرد غيرانة من زميلاتك عشان منورين وانتى اتطفيتى .. مجرد عايزة تبقى تريند ” .

وردت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي على ذلك قائلة : ” أولا أنا مش مسئولة عن أي حاجه عملها والدى .. ثانيا إنتي محروقة منى ليه يا بنتى، مالك شايطة كده ما تهدى شوية، متغاظة كده ليه ” .