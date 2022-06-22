عبود بنجاح مليوني جديد على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية النجم السوري عبود الجديدة “إذا بتريد” أن تحقق أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ومنذ صدورها تحقق أغنية “إذا بتريد” انتشارًا واسعًا على مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الفرح والطاقة الإيجابية.

أغنية “إذا بتريد” هي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار وتوزيع عمر صباغ، وتمثل التعاون الخامس بين الفنان عبود وشركة Blue Taurus التي تتولى إدارة وإنتاج أعماله منذ مشاركته في برنامج “ذا فويس – The Voice”.

وجاء كليب أغنية “إذا بتريد” بسيطًا، يعكس أجواء الأغنية الرومانسية والفرحة في آنٍ، حيث كان التركيز على تفاعل عبود مع موضوع الأغنية العاطفي.