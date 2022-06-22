تعويض بقيمة مليون دولار لـ إد شيران.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل نجم البوب البريطاني، إد شيران، على قرار قضائي ينال بموجبه تعويضاً تفوق قيمته الـ1,120 مليون دولار، نظير النفقات والرسوم التي تكبدها في مواجهة قضائية، خرج منها رابحاً مع كاتبين وملحنين، ادعيا عليه بتهمة السرقة الأدبية.

وكانت المحكمة العليا في لندن حكمت لصالح شيران، في بداية أبريل الماضي، بعد محاكمة رأى فيها المغني نموذجاً للممارسات التعسفية التي تقوّض القطاع الموسيقي.

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاماً) لم يلجأ “لا عمداً، ولا سهواً” إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو “أوه واي” الصادر عام 2015، لاستخدامه في أغنيته “شيب أوف يو”، التي حققت نجاحاً عالمياً، وكانت الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2017، وبلغ عدد المستمعين لها ثلاثة مليارات على منصة “سبوتيفاي” وعدد مشاهديها على “يوتيوب” نحو ستة مليارات.

وأصدر القاضي، أنتوني زاكارولي، قراراً بتدريك المدعيين الخاسرين رسوم الدعوى، ونفقاتها البالغة 916200 جنيه إسترليني (نحو 1,121 مليون دولار).

وخلال المحاكمة، التي استمرت حوالي عشرة أيام في مارس، تم بث الأغنيتين المعنيتين بالدعوى، إضافة إلى مقطع بُث عن طريق الخطأ من أغنية لم تُنشر بعد للمغني البريطاني.

وكان إد شيران نفى أن يكون “استعار” أفكاراً لمؤلفين موسيقيين مغمورين، وذلك رداً على محامي المدعيين، الذي أقر بـ”النبوغ” الفني لدى المغني، لكنه شبهه بطائر “العقعق”، الذي يُتهم أحياناً بالسرقة.