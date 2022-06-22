نوال الزغبي تصوّر “هيت” الصيف.. مفاجأة سارة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصوّر النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لليوم الثاني على التوالي فيديو كليب لأغنية جديدة ستبصر النور خلال الفترة القريبة المقبلة لتكون بمثابة هدية لجمهورها في موسم الصيف.

وتتكتّم نوال حتى اللحظة عن تفاصيل الأغنية الجديدة، لكن مصادر خاصة بموقعنا كشفت أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ردصت للكليب ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالنجمة الذهبية وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

وتُتابع نوال الزغبي تصوير أغنيتها في لبنان تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد، وكانت قد انطلقت عملية التصوير يوم أمس الثلاثاء.

وبالتزامن مع الإعلان عن التعاون الرابع بين نوال الزغبي ولايف ستايلز ستوديوز، ارتفع حماس جمهور النجمة الذهبية الى أقصى الدرجات، وسط ترقب وإنتظار للأغنية التي تحمل اللهجة المصرية.