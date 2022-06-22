ميريام فارس تكسر الأرقام القياسية على يوتيوب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجل فيديو ملكة المسرح ميريام فارس لأغنيتها الجديدة “هذا الحلو” أكثر من 55 مليون مشاهدة بعد 3 أشهر فقط على صدوره عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ميريام فارس قدّمت أغنية “هذا الحلو” لأول مرة على مسرح “الفورمولا اي” في الرياض، إذ قدّمتها بطريقة مختلفة وجديدة على المسرح ورافقتها فرقة من الطبول في استعراض لاقى اعجاب وتفاعل الجمهور وأصبحت الأغنية والرقصة منذ ذلك الحين تراند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدّرت أغنية “هذا الحلو” قائمة الأغاني الأكثر رواجًا منذ إصدارها قبل ثلاثة أشهر، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الطاقة الإيجابية.

يذكر أن أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.