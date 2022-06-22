نجم “إكس فاكتور” يفجع بوفاة خطيبته قبل ساعات من زفافهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نجم برنامج “إكس فاكتور”، توم مان (28 عاماً) عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” عن وفاة خطيبته دانييل هامبسون قبل ساعات من موعد زواجهما.

وكتب مان: “لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، لكن حبيبتي داني – صديقتي المفضلة، وكل شيء بالنسبة إليّ، وحب حياتي – توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت”.

وأضاف: “أشعر بأنني ذرفت محيطاً من الدموع. لم نتمكن حتى من الوصول إلى مكان تبادل عهود الزواج في الكنيسة، أو أن نقولها، أو أن نرقص رقصتنا الأولى، لكنني أعلم أنكِ كنتِ عالمي بالكامل وأفضل شيء حدث على الإطلاق بالنسبة إليّ، دانييل”.وتابع مان: أنا بحاجة إلى استجماع كل قواي الآن لرعاية ابننا الرضيع.

لن أكون مجرد شاهد على كيفية تحولك إلى أم، لكنني أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لتربية ابننا “بوي” بالطريقة التي أردناها دائماً. أعدك أنه سيعرف كم إنك أماً رائعة. أعدك أن أجعلك فخورة جداً”.

ولم يكشف حتى الساعة عن سبب وفاة هامبسون، مديرة العلاقات العامة والراقصة في فرقة “تيك ذات” و”ليتيل ميكس”.

ويشار إلى أن مان شارك في برنامج “إكس فاكتور” عام 2014 ضمن فرقة “ستيريو كيكس” وقد عمل كاتبَ أغانٍ ومنتجاً لفنانين مثل لويس كابالدي وريتا أورا وتيت ماكراي وميمي ويب.