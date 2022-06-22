مصرع ملكة جمال البرازيل السابقة بحادثة مأساوية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن وفاة ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين وبقائها في غيبوبة لمدة شهرين.

وأوضحت الصحيفة أن ملكة جمال البرازيل السابقة عانت من نزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام فقط من إزالة اللوزتين.

وشرح كاهن العائلة ليديان ألفيس أوليفيرا تفاصيل الواقعة: “خضعت جليسي كوريا لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف”.

وأضاف أنها عزمت للذهاب إلى عيادة خاصة للكشف عن هذا النزيف وتعرضت لسكتة قلبية في وقت قصير، أدى بها إلى غيبوبة. ومنذ ذلك الحين بقيت في غيبوبة، من دون أي نشاط عصبي، إلى أن ماتت.

وذكر أنه تم ارسال الجثة إلى معهد الطب الشرعي بعد وفاتها لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي.

وكتب القس جاك أبرو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أقاربها يعتقدون بأن سوء ممارسة طبية أثناء العملية أدى إلى وفاتها.

والجدير بالذكر أن جليسي توجت بلقب ملكة جمال البرازيل عام 2018، وكانت أيضاً رائدة أعمال في مجال المكياج، وتمتعت بآلاف المتابعين على “انستغرام”.