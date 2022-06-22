شكرا لقرائتكم خبر عن حفلتان لـ أوركسترا "بيت العود السودانى" بأوبرا القاهرة والإسكندرية فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل أوركسترا "بيت العود الخرطوم السودانية"، تحت رعاية وإشراف الموسيقار الكبير نصير شمة، والأستاذ أحمد شمة، ضيفة على دار أوبرا القاهرة، والإسكندرية، وذلك في شهر يوليو المقبل، حيث يستضيف المسرح المكشوف فى دار الأوبرا بالقاهرة، الفرقة المكونة من 76 عازفا، وعازفة ، يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 في تمام الساعة الثامنة مساء.

أما عن موعد لقائها في الإسكندرية فمن المقرر إقامة حفلها في عروس البحر المتوسط ، يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ، في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح سيد درويش في دار الأوبرا.

بيت العود هو مشروع ثقافي فني، قام بتأسيسه الموسيقار العالمي نصير شمة والذي يقوم بتأسيس بيوت عود في مختلف البلدان، تعمل على تعليم الأسس العلمية في دراسة آلة العود وبعض الآلات الوترية الأخرى، وخلق مناخ ثقافي لتطوير الموسيقى المحلية وتبادل الخبرات الموسيقية والفنية، خاصة الفئات الشابة.

تم افتتاح أول بيت عود في القاهرة عام 1997 تلاه بيت العود في إمارة أبوظبي عام 2008 وفي عام 2010 تم افتتاح بيت العود الثالث في مدينة الإسكندرية أما في عام 2018، افتتح نصير شمه بيت العود الرابع في عاصمة بلاده بغداد ثم كان آخر بيوت العود التي تم افتتاحها هو بيت العود الخرطوم، والذي قام بتأسيسه عام 2020 بدعم كامل من منتدى دال الثقافى.



بيت العود السوداني



بيت العود السوداني