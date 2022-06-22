شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد والدها ونجلها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور ونجلها، بعيد ميلادهما، الموافق اليوم 22 يونيو الجاري، ونشرت ريهام صورة تجمعها بوالدها، وأخرى بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "22 يونيو أهم يوم في حياتي، عيد ميلاد والدي الذي علمني الحب، يعلم الله كم أحب والدي، لذلك جعلني أنجب ابني الأول في نفس اليوم الذي ولد فيه والدي.. عيد ميلاد سعيد للأب المحب، وللابن الأكثر تعاطفا".



ريهام عبد الغفور وابنها



ريهام عبد الغفور ووالدها



ريهام عبد الغفور

وغابت الفنانة ريهام عبد الغفور عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، وذلك بعد سنوات من التواجد بشكل دائم في الموسم، حيث تسبب تأجيل مسلسلها "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة والذي كان مرشح للعرض في رمضان، وبعد انتهاء الموسم تستعد ريهام للظهور بكثافة خلال الفترة المقبلة اذ تنتظر عرض 4 مسلسلات جميعهم على احدى المنصات الرقمية.

أول مسلسلات ريهام عبد الغفور المنتظر عرضها قريبًا هو "وش وضهر" مكون من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته اياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف، والثانى هو "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير ويشارك في بطولته محمد فراج.

وقرر صناع مسلسل "أزمة منتصف العمر" عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصويره قبل أيام، والعمل مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كريم فهمى، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعيد، هند عبد الحليم وتأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل ليكون ثالث أعمالها في الدراما على المنصات، كما تظهر ريهام عبد الغفور كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "منعطف خطر" المكون من 15 حلقة وبطولة باسل خياط ومحمد علاء وإخراج السدير مسعود.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور فى الدراما، مسلسل "قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.