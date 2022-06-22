شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تركز على السينما بثلاثة أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة شيرين رضا حالة من النشاط على مستوي الأفلام السينمائية التي تصور أكثر من فيلم فيها خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تصريحها الأخير التي فاجأت به الكثيرين مؤخراً حينما أكدت أنها لن تعمل في دراما رمضان مرة أخرى بعد تجربتها الأخيرة مع فيفي عبده من خلال مسلسل "شغل عالى"

وأرجعت شيرين رضا السبب في ذلك إلى تصويرها ساعات عديدة في اليوم الواحد مما يسبب إرهاق كبير عكس السينما، حيث وصلت إلى 35 ساعة متتالية في أحد المرات، وخلال التقرير التالي نرصد المشاريع السينمائية التي تصورها شيرين رضا.



شيرين رضا وآخر دور مع احمد مكى حينما ظهرت ضيف شرف

شيرين رضا وفيلم الملحد

أول الأفلام التي تصورها شيرين رضا هو "الملحد"، الذي يشارك في بطولته مع محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.



الفنانة شيرين رضا

شيرين رضا وفيلم بنات رزق

ثانى الأعمال لـ شيرين رضا هو دورها في فيلم بنات رزق الذي يقوم على البطولة النسائية وبمشاركة أروى جودة، وهو من تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.



الفنانة شيرين رضا فى صورة أخرى لها

شيرين رضا و"مغامرات كوكو"

أيضاً تنشغل شيرين رضا بتصوير مشاهدها في فيلم "مغامرات كوكو" الذي تشارك فيه مع بيومي فؤاد وأوس أوس، وخالد الصاوي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف إيهاب ناصر.