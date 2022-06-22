شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسدل الستار علي مهرجان روتردام للسينما العربية في دورته 22، وفاز بجائزة أفضل ممثل النجم ظافر العابدين عن فيلمه غدوة، فيما نالت جائزة أفضل ممثلة الممثلة لبنى أزابال لدورها في فيلم بين الأمواج ، أما جائزة افضل فيلم طويل ذهبت لفيلم الغريب للمخرج أمير فخر الدين، بينما نال جائزة أفضل مخرج لفيلم طويل المخرج مانو خليل عن فيلمه جيران، فيما نال جائزة أحسن فيلم قصير الفيلم اللبناني أصداء للمخرج جوليان قبرصي.

أما جوائز الجمهور فكانت بالترتيب كالتالي، فيلم الأمواج للمخرج الهادي ولاد محند في المرتبة الأولي ، فيلم علي صوتك للمخرج نبيل عيوش في المرتبة الثانية، فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان في المرتبة الثالثة.

لجنة تحكيم الفيلم الطويل ضمت الناقد السينمائي اندرو محسن والممثل شيروان الحاج والمنتجة فاطمة النوالي آزر، أما مسابقة لجنة تحكيم الفيلم القصير فكانت مكونة من المنتج حسام علوان والإعلامي حسن ابوالعلا والناقدة السينمائية هنرييت بولمان.

ومنحت اللجنة تنويه خاص للفيلم السوداني الست والفيلم المصري توك توك، وهو الفيلم الذي حظى بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا في المهرجان الأشهر والأهم "كليرمون فيران"بفرنسا في دورته ال 43، ومهرجان"بان أفريكا"في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من المهرجانات المؤهلة للتنافس على جوائر الأوسكار،وفاز من خلاله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

أحداث فيلم"توك توك"مستوحاة من قصة حقيقية، عن شخصية تدعى "ولاء" تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هجرها زوجها وسافر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك"، لكنها تقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

الفيلم بطولة إلهام وجدي، وأشرف مهدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، وماري جرجس، ومنتج فني يحيى الغريب، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير محمد خضر، وشارك في التأليف شريف عبد الهادي، وإنتاج رامي يعقوب وشيرين علاء ومحمد خضر.



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية



حفل توزيع جوائز مهرجان روتردام للسينما العربية