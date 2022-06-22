شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تدعم فرقة لبنانية حصدت الباز الذهبي في America's Got Talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة هيفاء وهبى، عن سعادتها لحصول الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" الباز الذهبي في برنامج America's Got Talent، وغردت هيفاء وهبى عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كان هذا رائعا للغاية ومذهلين جدا وتستحقوا بجدارة ".

وحصدت الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" الباز الذهبي في برنامج America's Got Talent، حيث أبهرت لجنة التحكيم والجمهور معا باستعراضها الراقص المتجانس وحالة الاحترافية التي قدم بها الاستعراض، حيث تتكون الفرقة من السيدات فقط.

وفى السابق أبهر شاب مصرى لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير America's Got Talent، أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، فور ظهوره على المسرح وممارسة هوايته والموهبة الذى يتمتع بها مدحت ممدوح اسم الشاب الذى خطف أنظار الجميع ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد انهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.

وقالت صوفيا فيرجارا عما يقدمه أنها اندهشت من إمكانية جمعه بين الوان موسيقية مختلفة غربية وشرقية في قالب واحد بدون الشعور بأى فروق، بالإضافة إلى مهارته في السرعة بإظهار نغمات موسيقية متعددة بسرعة شديدة.

كما عبرت هيدى كلوم عضو لجنة التحكيم الأخرى عن انبهارها بما شاهدته من مهارة وموهبة كبيرة لدى الشاب مدحت مؤكدة أنها شعرت بسعادة غامرة من قلبها بمجرد الاستماع لما يقدمه.