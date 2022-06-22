شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى يجسد شخصية محمد الفايد فى شبابه بالمسلسل العالمى The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أمير المصري مشاركته في أعمال عالمية مهمة، حيث انضم إلى فريق عمل المسلسل العالمي The Crown ليجسد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد وهو في مقتبل عمره، وذلك ضمن أحداث الموسم الخامس من المسلسل والذي لم يتم الانتهاء تصويره بعد.

ويعتبر مسلسل The Crown واحدًا من أعظم المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد 138 جائزة من بينها 21 جائزة برايم تايم، وحاصل على تقييم 8.6 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb، كما يحتل المرتبة 101 ضمن أفضل 250 مسلسل وفقًا لتقييمات الجمهور، وتدور أحداثه في عهد الملكة إليزبيث الثانية حيث يتتبع الكثير من الأحداث السياسية والرومانسية التي شكّلت القرن الواحد والعشرين.

كما يقوم أمير المصري حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل ممكن نرجع، والمستوحى من المسلسل الأجنبي الشهير Crazy Ex-Girlfriend والحاصل على تقييم 7.8 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb، ويشارك أمير في بطولة المسلسل مع مريم الخشت، آدم الشرقاوي وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج جو بو عيد.

و يهتم أمير المصري بدوره المجتمعي كفنان مصري عالمي، حيث تم تعيينه كسفير لمبادرة الأمم المتحدة الدولية "شباب بلد" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتي انطلقت لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتعتبر مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي ينطلق بها هذه المبادرة

كما نافس أمير في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار3، والذي يعتبر أحد أنجح الأعمال الدرامية خلال الموسم، كما نافس أيضًا في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا.

ولأمير المصري العديد من النجاحات العالمية، من بينها اختياره من قبل موقع The Playlist ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo في عام 2021، كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك في مقال نشره عبر موقع The Guardian، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي