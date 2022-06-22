شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تثير الجدل حول علاقتها العاطفية.. هل تعيش قصة حب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة حورية فرغلى، التريند بسبب أثارتها للجدل حقيقة ارتباطها الفترة الحالية، حيث نشرت صورة عبر حسابها على فيس وكتب الفنان محمد عيد الصغير تعليق على الصورة قائلا:أنتي مرتبطة؟ لترد عليه حورية:" للأسف وإيموجى ضاحك" مما أثار فضول المتابعين هل هي مرتبطة وتعيش قصة حب أم للأسف غير مرتبطة.









بعد عودتها للتمثيل مرة أخرى، ورحلة علاج طويلة لاستعادة أنفها التى كانت أصيبت فيها بكسر شديد أجرت على أثره عدة عمليات، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن الشخصية التى تحلم بتجسيدها فى لقاء تليفزيونى وهى شخصية الملكة حتشبسوت والأميرة "ذات الهمة"، لافتة إلى أنها تحضر لمسلسل جديد يحمل عنوان "تعويذة رشيدة"، للمخرج حاتم صلاح، وتشاركها البطولة الفنانة رانيا محمود ياسين وهو مسلسل تدور أحداثه في أجواء الإثارة والتشويق.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل "أيام"، بطولة كل من: شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة وتجسد حورية فرغلى ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى.