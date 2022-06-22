الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا.. هيفاء وهبي تحصد محبة 10 ملايين متابع على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتمتّع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي والعالم، إن كان على صعيد الحفلات التي تحييها ويحضرها آلاف المتفرجين من دولة إلى أخرى أو على صعيد أعمالها الغنائية وألبوماتها التي تحقق مبيعات عالية في الشرق الأوسط، وأيضًا على مواقع التواصل الإجتماعي، تعتبر من أكثر الفنانين العرب متابعةً وتأثيرًا.

هيفاء من أكثر الفنانين العرب جماهيرية، وتستحوذ منشوراتها على اهتمام الشباب والشابات ليس فقط في بلدها لبنان والوطن العربي لكن أيضًا في دول العالم أجمع.

واستطاعت هيفاء عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” أن تتخطى حاجز 10 ملايين مستخدم يتابعونها ويتفاعلون مع أبرز نشاطاتها الفنية والاجتماعية.

يذكر أن هيفاء تتصدّر قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين على “إنستغرام” من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها ( authentic engagement).

وتلقى منشورات هيفاء وهبي أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” في الوطن العربي، إذ جاءت “محبوبة الملايين” في المرتبة الأولى ضمن قائمة نجمات الغناء، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.