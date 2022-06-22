شاهد.. درّة تستعرض جمالها بطريقة مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة التونسية درّة رزوق فيديو عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” جمعت فيه صورا ومقاطع قصيرة، من إطلالات مختلفة لها، حيث استعرضت جمال ملامحها، وأضافت أغنية إيطالية للفنانة داليدا “تلك كانت أيام”.

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو، وأشادوا بجمال درّة وأناقتها، خاصة أن الفيديو يميل إلى الطريقة الكلاسيكية، وهو أكثر ما وصفه المتابعون بالفريد.

كانت درّة قد نشرت مجموعة من الصور وثقت من خلالها المدينة المغربية مراكش والمعروفة بمناظرها وطبيعتها الخلابة.

وظهرت درة وقد نوعت بملابسها وإطلالاتها، فارتدت فستاناً باللون الأسود ضيقا ومتوسط الطول، وفستاناً باللون الأبيض طويلا وواسعا وبأكمام طويلة، كما ارتدت توب طويلة وواسعة باللون الأصفر مع سروال واسع باللون الأبيض.