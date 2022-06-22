“ديزني” تبدل موقفها من جوني ديب وتتودد إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقدمت “ديزني” على عرض صورة للمثل العالمي جوني ديب في دور “جاك سبارو” من فيلم “قراصنة الكاريبي” بعد فوزه في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لشخصية سبارو على مبنى “ديزني لاند” في باريس، وأشار موقع “ميترو” إلى أن “ديزني” توقفت عن عرض الصورة في عام 2016، بعد اتهامات التعنيف التي وجهتها هيرد له آنذاك.

ولم تقف “ديزني” عند هذا الحد في الأعوام الماضية، إذ قطعت علاقتها مع الممثل واستبعدته من أدوار عدة، أهمها دور “جاك سبارو” من الجزء المنتظر من الفيلم الشهير.

ولكن فوز ديب غيّر الموازين بالنسبة لشركة “ديزني” التي عادت لتعرض صور الممثل على واجهة قصر “ديزني لاند” في باريس مع عروض مبهرة وإضاءات ملونة وألعاب نارية.

وقد أصاب ديب وصف فوزه في القضية بـ “عودته إلى الحياة”، فقد لاحظ الجمهور انطلاقه من جديد في العديد من المجالات وانضمامه لصديقه جيف بيك لإحياء عدد من الحفلات.

وانضم ديب أخيراً إلى فريق جيف بيك الموسيقي لإحياء مهرجان “هلسنكي بلوز”، حيث فوجئ الجمهور بمظهره الشبابي بعدما حلق لحيته وكشف عن الوشوم التي غطت ذراعيه.

وعبّر جمهور الفنان عن سعادته بعودة ديب إلى حياته الهادئة ونشر المتابعون العديد من المقتطفات من الحفل حيث ظهر ديب سعيداً ومنسجماً مع الموسيقى بشكل كبير.