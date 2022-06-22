صورة تشعل التكهنات.. فتاة شقراء سبب انفصال شاكيرا وبيكيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التزم لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه والمغنية العالمية شاكيرا الصمت حول أسباب انفصالهما المفاجئ، ما أدى إلى انتشار إشاعات الخيانة بشكل كبير عبر وسائل الإعلام الاسبانية التي عادت ونفت منشورتها.

ولكن انتشار صورة لبيكيه مع حسناء شقراء في الأيام الأخيرة، أعاد تكهنات الخيانة إلى الواجهة، فقد أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بيكيه حضر برفقة حسناء شقراء القمة الدولية “العقول الرائعة” التي تجمع شخصيات ناجحة من أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن كاترين زيتوميرسكا، إحدى شهيرات الإنترنت، قد حضرت الحفل ونشرت صورة لبيكيه مع امرأة شقراء على وسائل التواصل وأرفقتها برسالة انتقاد، لتنتقم منه بعدما رفض تحية ابنها المحب لكرة القدم.

وفي التفاصيل، زعمت كاترين أن بيكيه رفض تحية ابنها، الأمر الذي دفعها إلى وصف النجم بأنه “فاشل” في منشورها.

وكتبت: “استمع إليّ يا أيها الفاشل جيرارد بيكيه. ربما ترغب معظم الفتيات في الخروج معك. ولكن حين أراك أفكر على الفور في ابني. كنت واضحةً معك. طلبت منك أن تقول مرحباً لابني. وقلت لا”.

وتابعت: “لأنك ماذا؟ رجل يمكنه تمرير الكرة؟ هذا لا يثير إعجابي كثيراً. ما يحزنني هو أن الشهرة قد جعلتك تفقد عقلك. وهذا أمر مثير للشفقة”.

وأرفقت صورة لبيكيه يقف إلى جانب شابة ترتدي قبعة بيضاء، وأضافت: “أنت لست كل ذلك. أنت مجرد رجل لديه كرة. ويمكنني أن أفعل الأمر نفسه. صبي لديه كرة. لكنك تعرف ما هي الكارما وسوف تنقلب عليك”.

ومنذ منشور زيتوميرسكا، تسعى وسائل الاعلام والصحف الاسبانية التي تناقلتها إلى التعرف إلى الفتاة الغامضة التي تواجدت مع مدافع برشلونة في حفل “عقول رائعة”، ولا تزال هويتها مجهولة حتى الساعة.